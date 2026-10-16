中国在北京举行的国际反恐论坛上展示了配备人工智能制导系统的拦截无人机及其他无人装备。据《南华早报》报道，Great Wall-2026论坛从周二持续至周四，汇集了来自62个国家的320多名国防专家和军事代表。

展览上的无人系统

展出的装备包括配备AI制导系统的低成本高速拦截无人机。它们旨在以高精度和快速反应能力摧毁小型、低空飞行和慢速无人机。

展览还展示了人形机器人、机器狗、无人地面车辆、无人机探测系统和激光防御系统。其宣称的能力包括侦察、防御和管控无人机蜂群，以及对威胁作出精准反应。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对新风险的警告

论坛讨论聚焦于人工智能和无人系统如何增强反恐能力，同时也带来新的非典型安全风险。据中国国家电视台央视报道，展览展示的AI技术覆盖反恐行动的整个周期——从态势评估和事件响应到行动结果评估。

论坛参与者警告称，恐怖组织可能日益利用自主无人机、无人机蜂群、加密通信渠道和AI，实施激进化、招募、融资，并在不同领域发动复杂袭击。他们还强调，需要开展国际协调，对自主智能系统进行监管，包括其销售、获取、使用和处置。

军事情报和系统专家吴明曦对央视表示，大型语言模型开发者应对模型进行设置，以防止其被滥用于培训和准备。他还警告称，生成式AI可能被用于制作深度伪造内容和虚假信息，以及研究和开发用于袭击的新设备。

关注我们在