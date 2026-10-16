Chiny zaprezentowały drony przechwytujące z systemami naprowadzania opartymi na sztucznej inteligencji oraz inny sprzęt bezzałogowy na międzynarodowym forum antyterrorystycznym w Pekinie. Forum Great Wall-2026 trwało od wtorku do czwartku i zgromadziło ponad 320 ekspertów ds. obronności oraz delegatów wojskowych z 62 krajów, informuje South China Morning Post.

Systemy bezzałogowe na wystawie

Wśród prezentowanego sprzętu znalazły się tanie, szybkie drony przechwytujące z systemami naprowadzania AI. Są one przeznaczone do neutralizowania małych, nisko lecących i powolnych bezzałogowych statków powietrznych z dużą precyzją i szybkim czasem reakcji.

Na wystawie pokazano również humanoidalne roboty, robotyczne psy, bezzałogowe pojazdy naziemne, systemy wykrywania dronów i laserowe systemy obronne. Ich deklarowane możliwości obejmują rozpoznanie, ochronę przed rojami dronów i zarządzanie nimi, a także precyzyjne reagowanie na zagrożenia.

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Ostrzeżenia przed nowymi zagrożeniami

Dyskusje na forum dotyczyły tego, jak sztuczna inteligencja i systemy bezzałogowe wzmacniają możliwości antyterrorystyczne, jednocześnie tworząc nowe nietypowe zagrożenia dla bezpieczeństwa. Według chińskiej państwowej telewizji CCTV technologie AI zaprezentowane na wystawie obejmują cały cykl operacji antyterrorystycznych — od oceny sytuacji i reagowania na incydenty po ocenę wyników operacji.

Uczestnicy forum ostrzegali, że organizacje terrorystyczne mogą coraz częściej wykorzystywać autonomiczne drony, roje dronów, szyfrowane kanały komunikacji oraz AI do radykalizacji, rekrutacji, finansowania i przeprowadzania złożonych ataków w różnych obszarach. Podkreślili również potrzebę międzynarodowej koordynacji w celu uregulowania autonomicznych systemów inteligentnych, w tym ich sprzedaży, nabywania, stosowania i utylizacji.

Ekspert ds. wywiadu wojskowego i systemów Wu Mingxi powiedział CCTV, że twórcy dużych modeli językowych powinni je konfigurować tak, aby zapobiegać ich nadużywaniu do szkolenia i przygotowań. Ostrzegł także, że generatywna AI może zostać wykorzystana do tworzenia deepfake’ów i dezinformacji, a także do badań i opracowywania nowego sprzętu do ataków.

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