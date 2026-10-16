肯尼亚公共服务国务部门对2023/24财政年度的审计发现，Huduma Kenya秘书处在缺乏政策和立法框架的情况下运营了12年。因此，无法确认该机构的活动合法性；该机构负责协调Huduma政府服务中心网络，Nation Kenya报道。

审计长的意见

审计长南希·加通古指出，Huduma Kenya项目根据2014年4月4日第2177号政府公报通知设立。该项目应在服务提供峰会的监督下运行，该峰会由肯尼亚总统主持，并应每年召开两次。

还规定设立一个技术委员会，应由负责权力下放或内政事务的内阁部长主持。该委员会由九名首席秘书和总检察长组成。委员会的任务之一是为Huduma Kenya秘书处制定政策和立法，并提交服务提供峰会批准。

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不过，审计未获提供峰会或技术委员会会议的会议记录。加通古表示，自2014年成立以来，秘书处一直没有政府公报通知所规定的政策和立法框架。

议会委员会的质询

这些违规问题由肯尼亚国民议会公共账目委员会审议。南瓦吉尔选区议员穆罕默德·阿多询问，该部门采取了哪些措施来建立必要的法律框架。中央图尔卡纳选区议员约瑟夫·埃马特·纳姆瓦尔表示，由于缺乏这一框架，任何人都可以向法院提出申请，要求停止Huduma中心的运营。

公共服务和人力资本发展首席秘书简·凯雷·因本亚表示，服务提供峰会最后一次召开是在2014年。她说，一个工作组今年制定了提案，并将其纳入一份文件。因本亚还表示，该文件目前在公共服务内阁部长杰弗里·鲁库处，随后将提交内阁审议。

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