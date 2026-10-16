В Кении аудит Государственного департамента государственной службы за 2023/24 финансовый год установил, что секретариат Huduma Kenya на протяжении 12 лет работал без политической и законодательной базы. В результате не удалось подтвердить законность деятельности структуры, координирующей сеть центров предоставления государственных услуг Huduma, сообщает Nation Kenya.

Замечания аудитора

Генеральный аудитор Нэнси Гатунгу отметила, что программа Huduma Kenya была создана уведомлением в газете №2177 от 4 апреля 2014 года. Программа должна была работать под надзором Саммита по предоставлению услуг, который возглавляет президент Кении и который должен собираться два раза в год.

Также был предусмотрен технический комитет, который должен был возглавлять член Кабинета министров, ответственный за децентрализацию или внутренние дела. В его состав вошли девять главных секретарей и генеральный солиситор. Одной из задач комитета была разработка политики и законодательства для секретариата Huduma Kenya и их представление на утверждение Саммиту по предоставлению услуг.

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В то же время для аудита не предоставили протоколов заседаний ни саммита, ни технического комитета. По словам Гатунгу, секретариат с момента создания в 2014 году не имел предусмотренных уведомлением в газете политической и законодательной базы.

Вопросы парламентского комитета

Нарушения рассматривались в Комитете по государственным счетам Национальной ассамблеи Кении. Депутат от Южного Ваджира Мохамед Адоу спросил, какие меры ведомство приняло для создания необходимой правовой базы. Депутат от Центральной Турканы Джозеф Эмате Намвар заявил, что из-за отсутствия такой базы любой может обратиться в суд с требованием остановить работу центров Huduma.

Главный секретарь по вопросам государственной службы и развития человеческого капитала Джейн Кере Имбунья сообщила, что Саммит по предоставлению услуг в последний раз собирался в 2014 году. По ее словам, рабочая группа в этом году подготовила предложения, которые были включены в документ. Имбунья также сказала, что документ находится у секретаря Кабинета министров по вопросам государственной службы Джеффри Руку и позднее должен быть представлен на рассмотрение Кабинета министров.

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