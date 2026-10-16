W Kenii audyt Państwowego Departamentu Służby Publicznej za rok finansowy 2023/24 wykazał, że sekretariat Huduma Kenya przez 12 lat działał bez ram politycznych i legislacyjnych. W rezultacie nie udało się potwierdzić legalności działalności struktury koordynującej sieć centrów świadczenia usług publicznych Huduma, informuje Nation Kenya.

Uwagi audytorki

Audytorka generalna Nancy Gathungu wskazała, że program Huduma Kenya został utworzony na mocy zawiadomienia w gazecie urzędowej nr 2177 z 4 kwietnia 2014 roku. Program miał działać pod nadzorem Szczytu ds. Świadczenia Usług, któremu przewodniczy prezydent Kenii i który powinien zbierać się dwa razy w roku.

Przewidziano także komitet techniczny, któremu miał przewodniczyć członek gabinetu odpowiedzialny za decentralizację lub sprawy wewnętrzne. W jego skład weszło dziewięciu sekretarzy głównych i radca generalny. Jednym z zadań komitetu było opracowanie polityki i ustawodawstwa dla sekretariatu Huduma Kenya oraz przedstawienie ich Szczytowi ds. Świadczenia Usług do zatwierdzenia.

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Jednocześnie na potrzeby audytu nie przedstawiono protokołów posiedzeń ani szczytu, ani komitetu technicznego. Według Gathungu sekretariat od czasu utworzenia w 2014 roku nie posiadał przewidzianych w zawiadomieniu w gazecie urzędowej ram politycznych i legislacyjnych.

Pytania komisji parlamentarnej

Naruszenia rozpatrywała Komisja Rachunków Publicznych Zgromadzenia Narodowego Kenii. Poseł z Wajir Południowego Mohamed Adow zapytał, jakie kroki podjął departament, aby stworzyć niezbędne ramy prawne. Poseł z Turkany Centralnej Joseph Emaite Namwar oświadczył, że z powodu braku takich ram każdy może zwrócić się do sądu z żądaniem wstrzymania działania centrów Huduma.

Główna sekretarz ds. służby publicznej i rozwoju kapitału ludzkiego Jane Kere Imbunya poinformowała, że Szczyt ds. Świadczenia Usług ostatni raz zebrał się w 2014 roku. Według niej grupa robocza w tym roku przygotowała propozycje, które włączono do dokumentu. Imbunya powiedziała także, że dokument znajduje się u sekretarza gabinetu ds. służby publicznej Geoffreya Ruku i później ma zostać przedłożony gabinetowi do rozpatrzenia.

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