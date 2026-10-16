W sądzie rejonowym w Kyrenii poinformowano, że zapisy rejestratora pokładowego promu, który zatonął 30 sierpnia, zawierały wzmianki o usterkach generatora, układu wydechowego i układu sterowania. Przedstawiciel policji oświadczył to podczas rozprawy w sprawie dziewięciu osób zatrzymanych po katastrofie, podaje Cyprus Mail.

Zapisy rejestratora pokładowego

Według Yeniduzen przedstawiciel policji opowiedział sądowi o rozmowach zarejestrowanych przez urządzenie. W jednej z nich pierwszy oficer, który należy do grona dziewięciu zatrzymanych, powiedział, że statek wymaga pełnego remontu kapitalnego.

W zapisach wspomniano również, że podczas poprzedniego rejsu prom omal nie zderzył się z inną jednostką z powodu problemu ze sterowaniem. Ponadto rejestrator zawierał rozmowę, w której stwierdzono, że inny kapitan wcześniej miał wypadek na tym statku w mieście Yumurtalık w tureckiej prowincji Adana. Tożsamość tego kapitana została ustalona, jak przekazał przedstawiciel policji.

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Okres tymczasowego aresztowania

Wydobyte z wody części promu są obecnie badane przez inżynierów morskich. Wszczęto również dochodzenie w sprawie działań mechanika, który, według przedstawiciela policji, mógł wiedzieć o wszystkich usterkach jednostki. Mechanik obecnie nie ma statusu podejrzanego.

Sąd przedłużył o siedem dni areszt wobec wszystkich dziewięciu zatrzymanych: kapitana Mustafy Öza, siedmiu innych członków załogi oraz dyrektora firmy operatorskiej Filo Denizcilik. Kolejna rozprawa ma odbyć się 23 października.

Prom wypłynął z nowego portu w Kyrenii do tureckiego Taşucu, mając na pokładzie 259 pasażerów i ośmiu członków załogi. Po incydencie potwierdzono śmierć 27 osób, a trzyletnia pasażerka Anni Asel Hilaloğlu nadal jest uznawana za zaginioną. Przed rozprawą przed budynkiem sądu zgromadziły się rodziny zmarłych i zaginionych, domagając się sprawiedliwości.

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