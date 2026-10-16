美国财政部对4名个人和11家法人实体实施制裁。美国当局称，这些个人和实体与墨西哥东北卡特尔（CDN）有关联。名单中包括从事美国夸特马赛马、建筑、货运，以及油气行业和混凝土生产的实体。

据Mexico News Daily报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）表示，CDN长期利用美国夸特马赛马行业洗钱。该机构称，该组织创始人米格尔·安赫尔·特雷维尼奥·莫拉莱斯（绰号Z-40）和奥斯卡·奥马尔·特雷维尼奥·莫拉莱斯（绰号Z-42）在2008年至2012年期间用贩毒所得买卖赛马，对其进行训练并让其参加美国的比赛。

赛马与卡特尔资产

美国财政部表示，与洛斯泽塔斯有关联的名义代理人和公司在新墨西哥州、俄克拉何马州、加利福尼亚州和得克萨斯州花费了1600万美元，以支持这项活动。该机构估计，在30个月内，为该卡特尔洗白的资金超过2200万美元。2012年6月，美国政府在俄克拉何马州的一处农场、赛马场和训练场所没收了455匹马。

受到制裁的实体包括Club La Molienda，这是一家位于墨西哥城市新拉雷多郊区的赛马场、餐厅和酒吧。美国当局声称，该场所由CDN控制，并从参赛费和观众中获得收入。财政部称，卡特尔成员为在该赛马场举行的比赛购买马匹，其中包括在美国购买。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

受制裁的个人和公司

制裁名单还包括墨西哥商人加马列尔·加尔萨·加西亚，美国财政部称其为与CDN有关联的赛马爱好者。该机构声称，他的马匹参加墨西哥和美国的比赛。由于与建筑公司CEGESA的关联，其儿子加马列尔·加尔萨·埃利亚斯也受到制裁。

美国机构表示，CEGESA据称被用于向CDN青睐的候选人的竞选活动输送资金。财政部称，该公司还通过腐败手段获得政府合同，并将工作转给与该卡特尔有关联的人员。名单中还包括巴勃罗·塞萨尔·瓜哈尔多·阿尔瓦雷斯，财政部称其为CDN在新拉雷多一个分支的负责人，以及运输公司Tamex的调度员弗朗西斯科·哈维尔·因孙萨·帕尔蒂达。

所有位于美国境内或由美国人控制的受制裁个人和实体的资产均须被冻结，并必须向OFAC报告。总部位于塔毛利帕斯州新拉雷多的东北卡特尔，于2025年2月被美国列入外国恐怖组织名单。

关注我们在