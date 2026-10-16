Министерство финансов США ввело санкции против четырех лиц и 11 юридических лиц, которые, по данным американских властей, связаны с мексиканским Картелем дель Норесте (CDN). В перечень вошли структуры, работающие в сфере скачек лошадей породы американский квортерхорс, строительства, грузовых перевозок, а также в нефтегазовой отрасли и производстве бетона.

Как сообщает Mexico News Daily, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заявило, что CDN длительное время использовал американскую индустрию скачек лошадей породы американский квортерхорс для отмывания средств. По данным ведомства, основатели группировки Мигель Анхель Тревиньо Моралес, известный как Z-40, и Оскар Омар Тревиньо Моралес, известный как Z-42, в 2008–2012 годах покупали и продавали скаковых лошадей за деньги от наркоторговли, тренировали их и выставляли на скачки в США.

Скачки и активы картеля

Минфин США заявил, что связанные с Los Zetas подставные лица и компании потратили 16 млн долларов в штатах Нью-Мексико, Оклахома, Калифорния и Техас на поддержку этой деятельности. За 30 месяцев, по оценке ведомства, для картеля было отмыто более 22 млн долларов. В июне 2012 года правительство США изъяло 455 лошадей на ферме, ипподромах и тренировочных площадках в Оклахоме.

Среди подсанкционных структур есть Club La Molienda — ипподром, ресторан и бар на окраине мексиканского города Нуэво-Ларедо. Американские власти утверждают, что заведение контролирует CDN и получает доход от платы за участие в скачках и от зрителей. По данным Минфина, члены картеля покупают, в том числе в США, лошадей для скачек на этом ипподроме.

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Лица и компании под санкциями

В санкционный список также внесли мексиканского бизнесмена Гамалиэля Гарсу Гарсию, которого Минфин США назвал связанным с CDN любителем скачек. Его лошади, как утверждает ведомство, участвуют в соревнованиях в Мексике и США. Санкции ввели и против его сына Гамалиэля Гарсы Элиаса из-за его связи со строительной компанией CEGESA.

Американское ведомство заявило, что CEGESA якобы использовали для направления средств на избирательные кампании кандидатов, которым отдавал предпочтение CDN. По утверждению Минфина, компания также коррупционным путем получала государственные контракты и передавала работы лицам, связанным с картелем. В список внесли Пабло Сесара Гуахардо Альвареса, которого Минфин назвал руководителем ячейки CDN в Нуэво-Ларедо, и Франсиско Хавьера Инсунсу Партиду — диспетчера транспортной компании Tamex.

Все активы подсанкционных лиц и структур, находящиеся в США или контролируемые лицами из США, подлежат блокированию и должны быть сообщены OFAC. Картель дель Норесте, базирующийся в Нуэво-Ларедо в штате Тамаулипас, США внесли в перечень иностранных террористических организаций в феврале 2025 года.

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