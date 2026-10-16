Ministerstwo Finansów USA nałożyło sankcje na cztery osoby i 11 podmiotów prawnych, które według władz amerykańskich są powiązane z meksykańskim Kartelem del Noreste (CDN). Na liście znalazły się podmioty działające w branży wyścigów koni rasy American Quarter Horse, budownictwie, transporcie towarowym, a także w sektorze naftowo-gazowym i produkcji betonu.

Jak informuje Mexico News Daily, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Ministerstwa Finansów USA (OFAC) oświadczyło, że CDN przez długi czas wykorzystywał amerykański przemysł wyścigów koni rasy American Quarter Horse do prania pieniędzy. Według urzędu założyciele ugrupowania, Miguel Ángel Treviño Morales, znany jako Z-40, oraz Óscar Omar Treviño Morales, znany jako Z-42, w latach 2008–2012 kupowali i sprzedawali konie wyścigowe za pieniądze pochodzące z handlu narkotykami, trenowali je i wystawiali do wyścigów w USA.

Wyścigi i aktywa kartelu

Ministerstwo Finansów USA oświadczyło, że podstawione osoby i firmy powiązane z Los Zetas wydały 16 mln dolarów w stanach Nowy Meksyk, Oklahoma, Kalifornia i Teksas na wsparcie tej działalności. W ciągu 30 miesięcy, według szacunków urzędu, dla kartelu wyprano ponad 22 mln dolarów. W czerwcu 2012 roku rząd USA skonfiskował 455 koni na farmie, torach wyścigowych i obiektach treningowych w Oklahomie.

Wśród objętych sankcjami podmiotów znajduje się Club La Molienda — tor wyścigowy, restauracja i bar na obrzeżach meksykańskiego miasta Nuevo Laredo. Władze amerykańskie twierdzą, że lokal jest kontrolowany przez CDN i uzyskuje dochody z opłat za udział w wyścigach oraz od widzów. Według Ministerstwa Finansów członkowie kartelu kupują, między innymi w USA, konie do wyścigów na tym torze.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Osoby i firmy objęte sankcjami

Na listę sankcyjną wpisano również meksykańskiego biznesmena Gamaliela Garzę Garcíę, którego Ministerstwo Finansów USA nazwało powiązanym z CDN miłośnikiem wyścigów. Jego konie, jak twierdzi urząd, biorą udział w zawodach w Meksyku i USA. Sankcje nałożono także na jego syna, Gamaliela Garzę Elíasa, ze względu na jego związek z firmą budowlaną CEGESA.

Amerykański urząd oświadczył, że CEGESA była rzekomo wykorzystywana do kierowania środków na kampanie wyborcze kandydatów preferowanych przez CDN. Według Ministerstwa Finansów firma również w sposób korupcyjny uzyskiwała kontrakty państwowe i przekazywała prace osobom powiązanym z kartelem. Na listę wpisano Pabla Césara Guajardo Álvareza, którego Ministerstwo Finansów nazwało szefem komórki CDN w Nuevo Laredo, oraz Francisco Javiera Insunz ę Partidę — dyspozytora firmy transportowej Tamex.

Wszystkie aktywa osób i podmiotów objętych sankcjami, które znajdują się w USA lub są kontrolowane przez osoby z USA, podlegają zablokowaniu i muszą zostać zgłoszone OFAC. Kartel del Noreste, mający siedzibę w Nuevo Laredo w stanie Tamaulipas, został wpisany przez USA na listę zagranicznych organizacji terrorystycznych w lutym 2025 roku.

Czytaj nas na