澳大利亚国防部于2026年10月15日宣布，将投资24亿澳元，约合17亿美元，用于建设一套新的空域监控及空中和导弹威胁响应协调系统。该资金计划在六年内投入，并在Air 6500项目框架下提供，AeroTime报道。

指挥与控制系统

该项目计划建立联合空战管理系统（JABMS），以取代澳大利亚国防军现有的空战管理系统，并升级空域监视和管理能力。

JABMS将成为澳大利亚一体化防空反导系统指挥与控制的基础。它应连接海上、陆地、空中、太空和网络空间领域的传感器、武器以及决策者。这将为指挥官提供统一态势图和决策支持工具，以便更快应对威胁。

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飞机与舰艇的整合

JABMS投入使用后，将整合现有和未来的平台，包括澳大利亚皇家空军的F-35A“闪电II”战斗机、澳大利亚皇家海军霍巴特级驱逐舰，以及计划中的陆军中程地基防空能力。后者正在Land 6504项目框架下开发。

这项投资还涵盖更换过时的指挥与控制系统、在达尔文的澳大利亚皇家空军基地建设大型设施、采购一支机动运输车辆队伍、支持此前交付的能力，以及整合新的防空反导资产。

该项目将根据国防部门与洛克希德·马丁澳大利亚公司的战略伙伴关系实施。澳大利亚2026年国家国防战略将导弹防御确定为至关重要的能力，原因是先进导弹技术的扩散以及战略竞争加剧。

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