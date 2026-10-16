Министерство обороны Австралии 15 октября 2026 года объявило об инвестиции в размере 2,4 млрд австралийских долларов, или около 1,7 млрд долларов США, в новую систему мониторинга воздушного пространства и координации реагирования на воздушные и ракетные угрозы. Финансирование рассчитано на шесть лет и предусмотрено в рамках проекта Air 6500, сообщает AeroTime.

Система командования и управления

Проект предусматривает создание Joint Air Battle Management System (JABMS), которая должна заменить действующую Air Battle Management System Сил обороны Австралии и модернизировать наблюдение за воздушным пространством и управление им.

JABMS должна стать основой командования и управления интегрированной системой противовоздушной и противоракетной обороны Австралии. Она должна объединить сенсоры, вооружение и лиц, принимающих решения, в морской, наземной, воздушной, космической и кибернетической сферах. Это должно предоставить командирам общую картину обстановки и инструменты поддержки принятия решений для более быстрого реагирования на угрозы.

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Интеграция самолетов и кораблей

После ввода в эксплуатацию JABMS будет интегрировать существующие и будущие платформы, включая истребители F-35A Lightning II Королевских ВВС Австралии, эсминцы типа Hobart Королевских ВМС Австралии и планируемые армейские средства наземной противовоздушной обороны средней дальности. Последние разрабатываются в рамках проекта Land 6504.

Инвестиция также охватывает замену устаревших систем командования и управления, строительство крупных объектов на авиабазе Королевских ВВС Австралии в Дарвине, закупку парка мобильных транспортных средств, поддержку ранее поставленных возможностей и интеграцию новых средств ПВО и ПРО.

Проект будет реализован в рамках стратегического партнерства оборонного ведомства с Lockheed Martin Australia. Национальная оборонная стратегия Австралии на 2026 год определила противоракетную оборону как критически важную способность из-за распространения передовых ракетных технологий и усиления стратегической конкуренции.

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