В Польше полиция с начала усиленных мер безопасности после серии нападений в школах проверила более 187 тысяч образовательных учреждений и задержала 192 человека. По состоянию на 6:00 правоохранители зафиксировали 506 происшествий, по которым проводят действия в связи с обоснованным подозрением в совершении запрещенного законом деяния, сообщает RMF24.

Усиленное патрулирование школ

Полиция проводит операцию в школах и других образовательных учреждениях по всей стране с прошлой пятницы. Ее цель — обеспечить безопасность детей, молодежи и работников учебных заведений. Правоохранители также круглосуточно мониторят интернет и реагируют на каждое сообщение о возможных тревожных действиях в сети.

Усиление мер произошло после нападений подростков с ножами в Остроленке, Лещидул-Новинах возле Вышкува и Варшаве. Также сообщалось о нападении, которое, по данным издания, могло произойти в Серпце.

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Надзор могут продлить

Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский заявил, что речь шла о трех травматических событиях, вызвавших общественные опасения относительно безопасности школ. Премьер-министр Дональд Туск во время совещания с министрами сообщил, что образовательные учреждения будут находиться под особым надзором до тех пор, пока будут возникать ситуации, вызывающие беспокойство.

Кервиньский уточнил, что операция продлится как минимум несколько следующих дней. При необходимости ее могут усилить или продлить.

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