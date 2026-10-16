W Polsce policja od początku wzmocnionych środków bezpieczeństwa po serii ataków w szkołach sprawdziła ponad 187 tys. placówek oświatowych i zatrzymała 192 osoby. Do godz. 6:00 funkcjonariusze odnotowali 506 zdarzeń, w sprawie których prowadzą działania z powodu uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego przez prawo, informuje RMF24.

Wzmocnione patrole w szkołach

Policja od ubiegłego piątku prowadzi operację w szkołach i innych placówkach oświatowych w całym kraju. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i pracownikom placówek edukacyjnych. Funkcjonariusze przez całą dobę monitorują również internet i reagują na każde zgłoszenie dotyczące możliwych niepokojących działań w sieci.

Wzmocnienie środków nastąpiło po atakach nastolatków z nożami w Ostrołęce, Leszczydole-Nowinach koło Wyszkowa i Warszawie. Informowano również o ataku, do którego, według portalu, mogło dojść w Sierpcu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nadzór może zostać przedłużony

Minister spraw wewnętrznych i administracji Polski Marcin Kierwiński oświadczył, że chodziło o trzy traumatyczne zdarzenia, które wywołały społeczne obawy o bezpieczeństwo szkół. Premier Donald Tusk podczas spotkania z ministrami poinformował, że placówki oświatowe będą objęte szczególnym nadzorem tak długo, jak będą pojawiać się sytuacje budzące niepokój.

Kierwiński sprecyzował, że operacja potrwa co najmniej przez kilka kolejnych dni. W razie potrzeby może zostać wzmocniona lub przedłużona.

Czytaj nas na