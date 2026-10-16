RMF24：波兰警方在学校袭击事件后拘留192人

波兰在学校发生一系列袭击事件后启动强化安全措施以来，警方已检查超过18.7万所教育机构，并拘留192人。截至6时，执法人员记录了506起事件；由于有合理理由怀疑实施了法律禁止的行为，警方正就这些事件采取行动，RMF24报道。

加强学校巡逻

自上周五以来，警方一直在全国各地的学校及其他教育机构开展行动。其目标是保障儿童、青少年和教育机构工作人员的安全。执法人员还全天候监控互联网，并对每一条有关网络上可能出现令人担忧活动的消息作出反应。

加强措施是在奥斯特罗文卡、维什库夫附近的莱什奇杜乌-诺维内以及华沙发生青少年持刀袭击事件后实施的。据该媒体报道，此前还曾有消息称，谢尔普茨可能发生了一起袭击事件。

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监管可能延长

波兰内政和行政部长马尔钦·凯尔温斯基表示，这是三起造成创伤的事件，引发了公众对学校安全的担忧。总理唐纳德·图斯克在与部长们举行的会议上表示，只要继续出现引发担忧的情况，教育机构就将继续受到特别监管。

凯尔温斯基澄清称，该行动至少还将持续数日。如有需要，行动可能会加强或延长。

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