Ministerstwo Obrony Australii 15 października 2026 roku ogłosiło inwestycję w wysokości 2,4 mld AUD, czyli około 1,7 mld USD, w nowy system monitorowania przestrzeni powietrznej i koordynowania reakcji na zagrożenia powietrzne i rakietowe. Finansowanie zaplanowano na sześć lat i przewidziano w ramach projektu Air 6500, informuje AeroTime.

System dowodzenia i kontroli

Projekt przewiduje stworzenie Joint Air Battle Management System (JABMS), który ma zastąpić obecny Air Battle Management System Australijskich Sił Obronnych oraz zmodernizować obserwację przestrzeni powietrznej i zarządzanie nią.

JABMS ma stać się podstawą dowodzenia i kontroli zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Australii. Powinien połączyć sensory, uzbrojenie i osoby podejmujące decyzje w domenach morskiej, lądowej, powietrznej, kosmicznej i cyberprzestrzeni. Ma to zapewnić dowódcom wspólny obraz sytuacji oraz narzędzia wsparcia decyzyjnego umożliwiające szybsze reagowanie na zagrożenia.

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Integracja samolotów i okrętów

Po wejściu do służby JABMS zintegruje istniejące i przyszłe platformy, w tym myśliwce F-35A Lightning II Królewskich Australijskich Sił Powietrznych, niszczyciele typu Hobart Królewskiej Marynarki Wojennej Australii oraz planowane wojskowe naziemne środki obrony powietrznej średniego zasięgu. Te ostatnie są rozwijane w ramach projektu Land 6504.

Inwestycja obejmuje również wymianę przestarzałych systemów dowodzenia i kontroli, budowę dużych obiektów w bazie Królewskich Australijskich Sił Powietrznych w Darwinie, zakup floty pojazdów mobilnych, wsparcie wcześniej dostarczonych zdolności oraz integrację nowych środków obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach strategicznego partnerstwa resortu obrony z Lockheed Martin Australia. Narodowa Strategia Obronna Australii na 2026 rok uznała obronę przeciwrakietową za krytycznie ważną zdolność ze względu na rozpowszechnianie zaawansowanych technologii rakietowych i nasilającą się konkurencję strategiczną.

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