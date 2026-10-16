在罗马尼亚黑海沿岸附近，一架无人机袭击了悬挂圣马力诺国旗、从突尼斯驶往罗马尼亚的化学品油轮Wine Trader。袭击后，船上发生火灾。罗马尼亚当局启动了搜救行动：5人获救，另有7人被视为失踪，PBS NewsHour报道。

苏利纳附近的搜救工作

根据罗马尼亚海事管理局的数据，袭击发生在港口城市苏利纳东南方向约13海里，即15英里处。初步医疗评估显示，一名获救者头皮烧伤，另一人轻度吸入烟雾。初步评估显示，其余3名获救者没有受伤。

罗马尼亚总统尼库绍尔·达恩在布鲁塞尔表示，Wine Trader遭到无人机袭击，前一天另一起事件中的另一艘船只也遭到无人机袭击。他没有说明无人机的来源，但表示罗马尼亚国家将作出回应。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

黑海的其他事件

前一晚，悬挂科摩罗国旗、从土耳其驶往苏利纳的油轮Yara J也报告发生火灾。该船是一艘化学品和石油油轮，其船员没有受伤。罗马尼亚国防部表示，夜间在乌克兰蛇岛附近追踪到一组空中目标，一架无人机短暂进入罗马尼亚领空后从雷达上消失。代理国防部长拉杜·米鲁策表示正在调查；与此同时，军方雷达没有探测到飞向Yara J的无人机。

周二，无人机在保加利亚附近袭击了两艘船只。悬挂几内亚比绍国旗的货船HS Dignity的11名船员仍然失踪。悬挂马耳他国旗的Chelsea 3上的15名船员全部被撤离，其中5人因轻伤接受了救助。船员报告称，空中无人机对甲板和船体实施了3次打击。保加利亚总理鲁门·拉德夫表示，这些袭击很可能由俄罗斯——侵略国——负责。

北约秘书长马克·吕特表示，他已与保加利亚和罗马尼亚总统讨论了黑海安全以及近期针对商船航运的袭击。他表示，北约已加强东翼部署，包括反无人机能力。

关注我们在