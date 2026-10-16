Дрон уразив танкер у водах Румунії, сімох моряків шукають — PBS NewsHour

Біля чорноморського узбережжя Румунії дрон уразив хімічний танкер Wine Trader під прапором Сан-Марино, що прямував із Тунісу до Румунії. Після удару на судні сталася пожежа. Румунська влада розпочала пошуково-рятувальну операцію: п'ятьох людей урятували, ще семеро вважаються зниклими безвісти, повідомляє PBS NewsHour.

Пошуки біля Сулини

За даними Румунської морської адміністрації, удар стався приблизно за 13 морських миль, або 15 миль, на південний схід від портового міста Сулина. За попередніми медичними оцінками, один із урятованих зазнав опіків шкіри голови, ще одна людина — легкого вдихання диму. Троє інших урятованих, за первинною оцінкою, не мали травм.

Президент Румунії Нікушор Дан у Брюсселі заявив, що Wine Trader був уражений дроном, як і ще одне судно в окремому інциденті напередодні. Він не уточнив походження дронів, але сказав, що румунська держава відреагує.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інші інциденти у Чорному морі

Увечері напередодні пожежу також повідомили на танкері Yara J під прапором Коморських Островів, який прямував із Туреччини до Сулини. Це судно є танкером для хімікатів і нафти, а його екіпаж не постраждав. Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що вночі поблизу українського острова Зміїний відстежувало групу повітряних цілей, а один дрон ненадовго увійшов у повітряний простір Румунії та зник із радарів. Виконувач обов'язків міністра оборони Раду Міруце заявив про розслідування; водночас військові радари не зафіксували дрона, що прямував до Yara J.

У вівторок біля Болгарії дрони атакували два судна. Одинадцять членів екіпажу вантажного судна HS Dignity під прапором Гвінеї-Бісау залишаються зниклими безвісти. Із судна Chelsea 3 під мальтійським прапором евакуювали всіх 15 моряків, п'ятеро з яких отримали допомогу через легкі травми. Екіпаж повідомив про три удари повітряних дронів по палубі та корпусу. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що за ці атаки, ймовірно, відповідальна Росія — держава-агресор.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що обговорив із президентами Болгарії та Румунії безпеку в Чорному морі й останні атаки на торговельне судноплавство. За його словами, Альянс посилив позиції на східному фланзі, зокрема спроможності протидії дронам.

Читай нас у