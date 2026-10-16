У черноморского побережья Румынии дрон поразил химический танкер Wine Trader под флагом Сан-Марино, следовавший из Туниса в Румынию. После удара на судне произошел пожар. Румынские власти начали поисково-спасательную операцию: пятерых человек спасли, еще семеро считаются пропавшими без вести, сообщает PBS NewsHour.

Поиски возле Сулины

По данным Румынской морской администрации, удар произошел примерно в 13 морских милях, или 15 милях, к юго-востоку от портового города Сулина. По предварительным медицинским оценкам, один из спасенных получил ожоги кожи головы, еще один человек получил легкое отравление дымом. Трое других спасенных, по первоначальной оценке, не имели травм.

Президент Румынии Никушор Дан заявил в Брюсселе, что Wine Trader был поражен дроном, как и другое судно в отдельном инциденте накануне. Он не уточнил происхождение дронов, но сказал, что румынское государство отреагирует.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие инциденты в Черном море

Вечером накануне пожар также был зафиксирован на танкере Yara J под флагом Коморских Островов, следовавшем из Турции в Сулину. Это судно является танкером для химикатов и нефти, а его экипаж не пострадал. Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что ночью отслеживало группу воздушных целей возле украинского острова Змеиный, а один дрон ненадолго вошел в воздушное пространство Румынии и исчез с радаров. Исполняющий обязанности министра обороны Раду Мируцэ заявил о расследовании; при этом военные радары не зафиксировали дрон, направлявшийся к Yara J.

Во вторник дроны атаковали два судна возле Болгарии. Одиннадцать членов экипажа грузового судна HS Dignity под флагом Гвинеи-Бисау остаются пропавшими без вести. С судна Chelsea 3 под мальтийским флагом эвакуировали всех 15 моряков, пятерым из которых оказали помощь из-за легких травм. Экипаж сообщил о трех ударах воздушных дронов по палубе и корпусу. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что за эти атаки, вероятно, ответственна Россия — государство-агрессор.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что обсудил с президентами Болгарии и Румынии безопасность в Черном море и последние атаки на торговое судоходство. По его словам, Альянс усилил позиции на восточном фланге, в том числе возможности противодействия дронам.

Читай нас в