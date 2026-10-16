W pobliżu rumuńskiego wybrzeża Morza Czarnego dron uderzył w pływający pod banderą San Marino tankowiec chemiczny Wine Trader, który płynął z Tunezji do Rumunii. Po uderzeniu na statku wybuchł pożar. Rumuńskie władze rozpoczęły operację poszukiwawczo-ratowniczą: uratowano pięć osób, a kolejnych siedem uznaje się za zaginione, donosi PBS NewsHour.

Poszukiwania w pobliżu Suliny

Według Rumuńskiej Administracji Morskiej uderzenie nastąpiło około 13 mil morskich, czyli 15 mil, na południowy wschód od miasta portowego Sulina. Według wstępnych ocen medycznych jedna z uratowanych osób doznała oparzeń skóry głowy, a inna lekkiego zatrucia dymem. Trzy pozostałe uratowane osoby, według wstępnej oceny, nie odniosły obrażeń.

Prezydent Rumunii Nicușor Dan oświadczył w Brukseli, że Wine Trader został trafiony przez drona, podobnie jak inny statek w odrębnym incydencie poprzedniego dnia. Nie sprecyzował pochodzenia dronów, ale powiedział, że państwo rumuńskie zareaguje.

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Inne incydenty na Morzu Czarnym

Poprzedniego wieczoru pożar zgłoszono również na pływającym pod banderą Komorów tankowcu Yara J, który płynął z Turcji do Suliny. Statek ten jest tankowcem do przewozu chemikaliów i ropy, a jego załoga nie ucierpiała. Rumuńskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w nocy śledziło grupę celów powietrznych w pobliżu ukraińskiej Wyspy Wężowej, a jeden dron na krótko wkroczył w rumuńską przestrzeń powietrzną i zniknął z radarów. Pełniący obowiązki ministra obrony Radu Miruță poinformował o dochodzeniu; jednocześnie radary wojskowe nie wykryły drona lecącego w kierunku Yara J.

We wtorek drony zaatakowały dwa statki w pobliżu Bułgarii. Jedenastu członków załogi pływającego pod banderą Gwinei Bissau statku towarowego HS Dignity nadal uznaje się za zaginionych. Ze statku Chelsea 3 pod maltańską banderą ewakuowano wszystkich 15 marynarzy, z których pięciu otrzymało pomoc z powodu lekkich obrażeń. Załoga zgłosiła trzy uderzenia dronów powietrznych w pokład i kadłub. Premier Bułgarii Rumen Radew oświadczył, że za te ataki prawdopodobnie odpowiada Rosja — państwo-agresor.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że omówił z prezydentami Bułgarii i Rumunii bezpieczeństwo na Morzu Czarnym oraz ostatnie ataki na żeglugę handlową. Jak powiedział, Sojusz wzmocnił swoją pozycję na wschodniej flance, w tym zdolności do przeciwdziałania dronom.

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