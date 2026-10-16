Władze Brazylii badają możliwe umyślne podpalenia w Amazonii po gwałtownym wzroście liczby pożarów przed drugą turą wyborów prezydenckich, wyznaczoną na 25 października. Liczba ognisk pożarów w regionie potroiła się od 4 października, kiedy odbyła się pierwsza tura głosowania, informuje CBC World.

Oznaki możliwych podpaleń

Minister środowiska João Paulo Capobianco powiedział Associated Press, że istnieją oznaki wcześniej zaplanowanych działań polegających na wzniecaniu ognia. On i pracownicy służb ochrony środowiska dwukrotnie przelecieli nad dotkniętymi obszarami — w niedzielę i w środę. Według ministra w chronionych strefach leśnych odnotowano pożary rozmieszczone w wyraźnym geometrycznym układzie, co może wskazywać na ich umyślne pochodzenie.

Obecnie nie wiadomo, kto mógł spowodować pożary i jakie były motywy. Szczególnie ucierpiały stany Amazonas i Pará. João Morita, koordynator federalnej agencji ICMBio, zaznaczył, że przyczyny pożarów mogą być różne, w tym wypalanie przez mieszkańców krajowych obszarów leśnych działek z uprawami wbrew zakazowi, odwet za działania na rzecz ochrony środowiska lub umyślne działania. Każde nieuprawnione wypalanie w Brazylii jest przestępstwem.

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Dym w Manaus i spory polityczne

Dym z pożarów zakłócił codzienne życie w Manaus, stolicy stanu Amazonas i największym mieście brazylijskiej części Amazonii. Odwołano tam zajęcia w szkołach, a mieszkańcom zalecono korzystanie z masek ochronnych. Biolożka Susana Braz, która bada wpływ toksycznego popiołu na rzeki regionu, powiedziała, że z powodu dymu nie mogła spać we własnej sypialni.

Pożary stały się przedmiotem sporów w kampanii prezydenckiej, w której ochrona lasów i zmiana klimatu niemal nie były głównymi tematami. W pierwszej turze senator Flávio Bolsonaro zdobył 47% głosów, a urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva — 45%. Sojusznicy Bolsonara krytykowali rząd Luli za reakcję na pożary. Prezydent z kolei oświadczył, że władze federalne kierują zasoby, aby pomóc w gaszeniu ognia.

Dyrektorka naukowa Instytutu Badań Środowiskowych Amazonii Ane Alencar zaznaczyła, że wzrost liczby pożarów w tym okresie był spodziewany ze względu na rozwój zjawiska El Niño, jednak moment wzrostu liczby ognisk pożarów przyciąga uwagę. Jak powiedziała, niemal wszystkie pożary w regionie są powodowane działalnością człowieka, głównie w celu odnowienia pastwisk lub oczyszczenia terenów, a podczas suszy ogień może wymknąć się spod kontroli.

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