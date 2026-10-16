W Senegalu projekt ustawy finansowej na 2027 rok przewiduje całkowity deficyt budżetowy na poziomie 4,7% produktu krajowego brutto, czyli 1 351,7 mld franków CFA. To około 2,3 mld dolarów. Wskaźnik jest niższy niż 7,6% PKB zapisane w skorygowanym budżecie na 2026 rok, informuje The Rio Times.

Dochody i wydatki

Dochody budżetowe zaplanowano na poziomie 6 012,1 mld franków CFA, a wydatki — 7 363,7 mld franków CFA. W porównaniu ze skorygowanym budżetem na 2026 rok dochody mają wzrosnąć o 2,8%, natomiast wydatki mają zmniejszyć się o 2,9%.

Zmniejszenie deficytu wiąże się głównie z ograniczeniem wydatków. Wydatki na towary, usługi i transfery mają zmniejszyć się o 4,2% — do 2 093,7 mld franków CFA. Wartość inwestycji finansowanych w kraju ma zostać zmniejszona o 176,4 mld franków CFA — do 956,8 mld. Jednocześnie fundusz wynagrodzeń ma wzrosnąć o 4,1% — do 1 596,2 mld franków CFA.

Koszty obsługi długu publicznego w projekcie wynoszą 1 303,9 mld franków CFA, czyli około 2,2 mld dolarów. Niemal odpowiada to całemu planowanemu deficytowi. Dochody podatkowe są oczekiwane na poziomie 5 044,6 mld franków CFA, o 2,3% więcej niż w skorygowanym budżecie na 2026 rok.

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Finansowanie i program MFW

Całkowite potrzeby finansowe budżetu oszacowano na 6 608,7 mld franków CFA. Z tej kwoty 4 552 mld franków CFA planuje się przeznaczyć na spłatę istniejącego długu, a kolejne 480 mld — na spłatę krajowych zaległości wobec lokalnych dostawców.

Senegal liczy na pozyskanie 4 733,7 mld franków CFA za pośrednictwem rynków i kredytodawców programów finansowania. Kolejne 900 mld franków CFA ma napłynąć w formie pożyczek na projekty, a wartość finansowania preferencyjnego ma przekroczyć 800 mld franków CFA.

Projekt budżetu przedstawiono po osiągnięciu porozumienia na szczeblu personelu z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie nowego 36-miesięcznego programu dla Senegalu o wartości około 2,2 mld dolarów. Uruchomienie programu wymaga zatwierdzenia przez kierownictwo i Radę Wykonawczą MFW, a także spełnienia warunków związanych z korektą wcześniej przekazanych Funduszowi danych o finansach publicznych oraz zapewnieniami finansowania od partnerów. Projekt budżetu musi również zostać rozpatrzony i poddany pod głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym Senegalu.

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