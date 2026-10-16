В Сенегале проект финансового закона на 2027 год предусматривает общий дефицит бюджета на уровне 4,7% валового внутреннего продукта, или 1 351,7 млрд франков КФА. Это около $2,3 млрд. Показатель ниже 7,6% ВВП, заложенных в скорректированном бюджете на 2026 год, сообщает The Rio Times.

Доходы и расходы

Доходы бюджета планируются на уровне 6 012,1 млрд франков КФА, а расходы — 7 363,7 млрд франков КФА. По сравнению со скорректированным бюджетом на 2026 год доходы должны вырасти на 2,8%, тогда как расходы — сократиться на 2,9%.

Сокращение дефицита преимущественно связывают со снижением расходов. Расходы на товары, услуги и трансферты должны уменьшиться на 4,2% — до 2 093,7 млрд франков КФА. Объем инвестиций, финансируемых внутри страны, планируется сократить на 176,4 млрд франков КФА — до 956,8 млрд. В то же время фонд оплаты труда должен вырасти на 4,1% — до 1 596,2 млрд франков КФА.

Расходы на обслуживание государственного долга в проекте составляют 1 303,9 млрд франков КФА, или около $2,2 млрд. Это почти соответствует всему запланированному дефициту. Налоговые поступления ожидаются на уровне 5 044,6 млрд франков КФА, что на 2,3% больше, чем в скорректированном бюджете 2026 года.

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Финансирование и программа МВФ

Общая потребность бюджета в финансировании оценивается в 6 608,7 млрд франков КФА. Из этой суммы 4 552 млрд франков КФА планируется направить на погашение действующего долга, еще 480 млрд — на погашение внутренней просроченной задолженности перед местными поставщиками.

Сенегал рассчитывает привлечь 4 733,7 млрд франков КФА через рынки и кредиторов программ финансирования. Еще 900 млрд франков КФА должны поступить в виде займов на проекты, а объем льготного финансирования должен превысить 800 млрд франков КФА.

Проект бюджета представили после договоренности на уровне персонала Международного валютного фонда относительно новой 36-месячной программы для Сенегала примерно на $2,2 млрд. Для запуска программы требуется одобрение руководства и Исполнительного совета МВФ, а также выполнение условий, связанных с исправлением ранее предоставленных Фонду данных о государственных финансах и гарантиями финансирования от партнеров. Проект бюджета также должна рассмотреть и поставить на голосование Национальная ассамблея Сенегала.

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