塞内加尔2027年财政法案草案规定，整体预算赤字为国内生产总值的4.7%，即1.3517万亿非洲金融共同体法郎。这约合23亿美元。该指标低于经修订的2026年预算中设定的GDP的7.6%，The Rio Times报道。

收入与支出

预算收入计划为6.0121万亿非洲金融共同体法郎，支出为7.3637万亿非洲金融共同体法郎。与经修订的2026年预算相比，收入预计增长2.8%，而支出预计减少2.9%。

赤字缩减主要与削减支出有关。商品、服务和转移支付支出预计减少4.2%，至2.0937万亿非洲金融共同体法郎。国内融资投资规模计划减少1764亿非洲金融共同体法郎，至9568亿。与此同时，工资基金预计增长4.1%，至1.5962万亿非洲金融共同体法郎。

草案中的公共债务偿付支出为1.3039万亿非洲金融共同体法郎，约合22亿美元。这几乎相当于全部计划赤字。税收收入预计为5.0446万亿非洲金融共同体法郎，比经修订的2026年预算高2.3%。

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融资与国际货币基金组织计划

预算的总融资需求估计为6.6087万亿非洲金融共同体法郎。其中，计划将4.552万亿非洲金融共同体法郎用于偿还现有债务，另有4800亿用于偿还拖欠本地供应商的国内欠款。

塞内加尔预计通过市场和融资计划的贷款方筹集4.7337万亿非洲金融共同体法郎。另有9000亿非洲金融共同体法郎将以项目贷款形式到位，优惠融资规模预计将超过8000亿非洲金融共同体法郎。

该预算草案是在与国际货币基金组织就一项为期36个月、规模约22亿美元的塞内加尔新计划达成工作人员层面协议后提出的。启动该计划需要获得国际货币基金组织管理层和执行董事会的批准，并满足与更正此前向基金提供的公共财政数据以及获得合作伙伴融资保证相关的条件。该预算草案还须由塞内加尔国民议会审议并表决。

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