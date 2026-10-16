委内瑞拉启动第三轮过渡谈判——《台北时报》

委内瑞拉临时政府与反对派代表在加拉加斯启动了关于该国民主过渡的第三轮谈判。一名不愿透露姓名的美国国务院高级官员透露了这一消息。由美国支持的谈判预计将持续至下周末，《台北时报》报道。

选举与政党参与

据该名国务院代表称，新一轮谈判聚焦政治进程、选举、不同政党的参与以及其他相关问题。

关于结束前总统尼古拉斯·马杜罗统治的过渡谈判于8月开始。华盛顿敦促委内瑞拉临时总统德尔西·罗德里格斯与由迪诺拉·菲格拉率领的反对派代表团展开对话。罗德里格斯此前曾担任马杜罗的副总统。

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前几轮后的变化

菲格拉曾领导一个政治联盟，该联盟在2015年委内瑞拉国民议会选举中赢得多数席位。这是最后一届通过获得国际社会广泛认可的投票选出的议会。流亡中的反对派领导人玛丽亚·科里纳·马查多被排除在谈判之外。

该名国务院代表表示，前两轮谈判已取得具体进展，包括旨在确保最高法院独立性的改革、网站访问以及对压制性法律的审查。他称，当前谈判应继续构建举行选举和实现民主过渡所需的制度基础。

罗德里格斯上台后，释放了数百名政治犯，并关闭了埃尔埃利科伊德拘留中心。人权组织称，囚犯曾在该中心遭受酷刑。她的政府还宣布打算改革司法系统，并解封了部分多年来受到审查的新闻网站。

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