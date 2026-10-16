В Каракасе временное правительство Венесуэлы и представители оппозиции начали третий раунд переговоров о демократическом переходе страны. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США, говоривший на условиях анонимности. Переговоры, которые поддерживают США, должны продлиться до конца следующей недели, сообщает Taipei Times.

Выборы и участие партий

По словам представителя Госдепартамента, новый раунд посвящен политическому процессу, выборам, участию различных политических партий и другим связанным вопросам.

Переговоры о переходе от правления бывшего президента Николаса Мадуро начались в августе. Вашингтон побуждал временную президентку Венесуэлы Делси Родригес, ранее занимавшую пост вице-президентки Мадуро, вести диалог с делегацией оппозиции во главе с Динорой Фигерой.

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Изменения после предыдущих раундов

Фигера возглавляла политический блок, получивший большинство на выборах в Национальную ассамблею Венесуэлы в 2015 году. Это был последний парламент, избранный на голосовании, которое широко признавало международное сообщество. Лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, находящуюся в изгнании, отстранили от переговоров.

Представитель Госдепартамента заявил о конкретном прогрессе по итогам первых двух раундов, в частности относительно реформ для обеспечения независимости верховного суда, доступа к сайтам и пересмотра репрессивных законов. По его словам, нынешние переговоры должны продолжить формирование институциональной основы, необходимой для выборов и демократического перехода.

После прихода к власти Родригес освободила сотни политических заключенных и закрыла центр содержания под стражей Эль-Эликоиде, где, по данным правозащитных групп, заключенных пытали. Ее правительство также объявило о намерении реформировать судебную систему и разблокировало часть новостных сайтов, которые годами подвергались цензуре.

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