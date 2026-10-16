W Caracas tymczasowy rząd Wenezueli i przedstawiciele opozycji rozpoczęli trzecią rundę rozmów w sprawie demokratycznej transformacji kraju. Poinformował o tym wysokiej rangi urzędnik Departamentu Stanu USA, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości. Rozmowy wspierane przez USA mają potrwać do końca przyszłego tygodnia, podaje Taipei Times.

Wybory i udział partii

Według przedstawiciela Departamentu Stanu nowa runda jest poświęcona procesowi politycznemu, wyborom, udziałowi różnych partii politycznych i innym powiązanym kwestiom.

Rozmowy dotyczące odejścia od rządów byłego prezydenta Nicolása Maduro rozpoczęły się w sierpniu. Waszyngton zachęcał tymczasową prezydent Wenezueli Delcy Rodríguez, która wcześniej była wiceprezydentką Maduro, do prowadzenia dialogu z delegacją opozycji kierowaną przez Dinorę Figuerę.

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Zmiany po poprzednich rundach

Figuera stała na czele bloku politycznego, który zdobył większość w wyborach do Zgromadzenia Narodowego Wenezueli w 2015 roku. Był to ostatni parlament wybrany w głosowaniu szeroko uznawanym przez społeczność międzynarodową. Liderka opozycji María Corina Machado, przebywająca na wygnaniu, została wykluczona z rozmów.

Przedstawiciel Departamentu Stanu poinformował o konkretnych postępach po pierwszych dwóch rundach, w tym w sprawie reform zapewniających niezależność sądu najwyższego, dostępu do stron internetowych i przeglądu represyjnych ustaw. Według niego obecne rozmowy mają nadal tworzyć podstawy instytucjonalne niezbędne dla wyborów i demokratycznej transformacji.

Po objęciu władzy Rodríguez uwolniła setki więźniów politycznych i zamknęła ośrodek detencyjny El Helicoide, gdzie, według grup praw człowieka, więźniowie byli torturowani. Jej rząd ogłosił również zamiar reformy systemu sądownictwa i odblokował część serwisów informacyjnych, które były cenzurowane przez lata.

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