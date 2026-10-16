考古学家在墨西哥普埃布拉州谢拉诺尔特地区的特特莱斯-德阿维拉卡斯蒂略市发现了一处前西班牙时期的建筑群，该建筑群曾被用作太阳天文观测台。墨西哥国家人类学与历史研究所（INAH）的研究认定，该建筑群已有超过2500年历史，并称其为该国同类观测台中最古老的一处，Mexico News Daily报道。

Grupo E建筑群

这座名为“Grupo E”的纪念性建筑群，也被称为特特利赫蒂克，由一个四边形庭院以及位于东、西两端的平台组成。东侧平台南北长约90米，东西宽40米。作为观测点的西侧建筑较小，尺寸为46米乘27米。

研究人员证实，该定居点最初的布局及其金字塔式建筑的朝向，均以对天体的认识为基础。考古学家阿尔贝托·迭斯·巴罗索称，特特利赫蒂克是前西班牙时期城市规划的一个例子，其规划由对周边景观、山峰和天文地平线的观测所塑造。

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太阳历与观测

狭长的东侧平台并未在其中心标示春分和秋分的日期。迭斯表示，它可能被用于确定前西班牙时期中部美洲历法在2月的开始，以及10月的收获期。同时，从平台前部可以在春分、秋分和至日当天追踪日出时太阳的运行。

INAH指出，这是在玛雅地区以外首次发现此类遗址。该建筑群被拿来与危地马拉佩滕的瓦沙克通观测台比较，后者被认为是古代玛雅天文建筑群的范例。两处建筑均被归入公元前1200年至前400年的中期前古典期，不过瓦沙克通的建筑群约大一倍。

考古学家认为，这项发现可能有助于研究谢拉诺尔特早期定居阶段瓦斯特克人与玛雅人之间的文化联系。这座观测台也为推测玛雅人在特特莱斯地区的存在可能可追溯至约3000年前提供了依据。

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