В муниципалитете Тетелес-де-Авила-Кастильо в регионе Сьерра-Норте в Пуэбле, Мексика, археологи обнаружили доиспанский комплекс, который использовали как солнечную астрономическую обсерваторию. Исследования Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) датируют комплекс возрастом более 2,5 тысячи лет и называют его древнейшей обсерваторией такого типа в стране, сообщает Mexico News Daily.

Комплекс Grupo E

Монументальный комплекс «Grupo E», также известный как Тетелихтик, состоит из четырехугольного двора и платформ на восточном и западном краях. Восточная платформа имеет примерно 90 метров в длину с юга на север и 40 метров в ширину с востока на запад. Западное сооружение, служившее пунктом наблюдения, меньше: 46 на 27 метров.

Исследователи подтвердили, что первоначальная планировка поселения и ориентация его пирамидальных сооружений основывались на знаниях о небесных телах. Археолог Альберто Диес Барросо назвал Тетелихтик примером доиспанского городского планирования, сформированного наблюдениями за окружающим ландшафтом, горными вершинами и астрономическим горизонтом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Солнечный календарь и наблюдения

Вытянутая восточная платформа не отмечала дни равноденствий в своем центре. По словам Диеса, ее могли использовать для определения начала доиспанского мезоамериканского календаря в феврале и периода сбора урожая в октябре. В то же время с передней части платформы можно было прослеживать движение солнца на рассвете в дни равноденствий и солнцестояний.

В INAH отметили, что это первое открытие такого типа за пределами региона майя. Комплекс сравнивают с обсерваторией в Уашактуне в Петене, Гватемала, которая считается образцом древнемайянских астрономических комплексов. Обе постройки относят к среднему доклассическому периоду 1200–400 годов до нашей эры, хотя комплекс в Уашактуне примерно вдвое больше.

Археологи считают, что находка может помочь исследовать культурные связи между уастеками и майя на ранних этапах заселения Сьерра-Норте. Обсерватория также дает основания предполагать, что присутствие майя в районе Тетелеса могло восходить примерно к 3 тысячам лет назад.

Читай нас в