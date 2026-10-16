W gminie Teteles de Ávila Castillo w regionie Sierra Norte w Puebla w Meksyku archeolodzy odkryli przedhiszpański kompleks, który służył jako obserwatorium astronomiczne Słońca. Badania Narodowego Instytutu Antropologii i Historii Meksyku (INAH) datują kompleks na ponad 2,5 tysiąca lat i określają go jako najstarsze obserwatorium tego typu w kraju, informuje Mexico News Daily.

Kompleks Grupo E

Monumentalny kompleks „Grupo E”, znany również jako Tetelihtic, składa się z czworokątnego dziedzińca oraz platform na wschodnim i zachodnim krańcu. Wschodnia platforma ma około 90 metrów długości z południa na północ i 40 metrów szerokości ze wschodu na zachód. Zachodnia budowla, która była punktem obserwacyjnym, jest mniejsza: ma 46 na 27 metrów.

Badacze potwierdzili, że pierwotny układ osady i orientacja jej piramidalnych budowli opierały się na wiedzy o ciałach niebieskich. Archeolog Alberto Díez Barroso nazwał Tetelihtic przykładem przedhiszpańskiego planowania urbanistycznego, ukształtowanego przez obserwacje otaczającego krajobrazu, szczytów górskich i horyzontu astronomicznego.

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Kalendarz słoneczny i obserwacje

Wydłużona wschodnia platforma nie wyznaczała dni równonocy w swoim centrum. Według Díeza mogła być wykorzystywana do określania początku przedhiszpańskiego kalendarza mezoamerykańskiego w lutym oraz okresu zbiorów w październiku. Jednocześnie z przedniej części platformy można było śledzić ruch Słońca o wschodzie w dniach równonocy i przesileń.

INAH zaznaczył, że jest to pierwsze odkrycie tego typu poza regionem Majów. Kompleks porównuje się z obserwatorium w Uaxactún w Petén w Gwatemali, które jest uznawane za wzorzec starożytnych kompleksów astronomicznych Majów. Obie budowle datuje się na środkowy okres preklasyczny, 1200–400 lat p.n.e., choć kompleks w Uaxactún jest około dwukrotnie większy.

Archeolodzy uważają, że znalezisko może pomóc w badaniu powiązań kulturowych między Huastekami a Majami na wczesnych etapach zasiedlania Sierra Norte. Obserwatorium daje również podstawy, by przypuszczać, że obecność Majów w rejonie Teteles mogła sięgać około 3 tysięcy lat wstecz.

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