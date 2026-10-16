Вечером 15 октября во Франции микроавтобус столкнулся с неподвижным поездом возле входа в Евротоннель. Пострадали водитель и 18 пассажиров транспортного средства, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на местные власти.

Состояние пострадавших

По заявлению местного префекта, пять человек получили тяжелые травмы. В то же время, по предварительной оценке, их жизни ничего не угрожало. На месте аварии работали экстренные службы.

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В микроавтобусе находились водители грузовиков, которые должны были ехать поездом через туннель под Ла-Маншем. Туннель соединяет Францию и Англию.

Отмененные рейсы

Вечером 15 октября в расписании было указано об отмене двух рейсов Eurostar через туннель между Францией и Англией. Местный заместитель префекта должен был провести брифинг в расположенной неподалеку штаб-квартире Eurotunnel.

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