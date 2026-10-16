Wieczorem 15 października we Francji minibus zderzył się z nieruchomym pociągiem w pobliżu wejścia do Eurotunelu. Rannych zostało kierowca i 18 pasażerów pojazdu, poinformowała Channel NewsAsia, powołując się na lokalne władze.

Stan poszkodowanych

Według lokalnego prefekta pięć osób doznało ciężkich obrażeń. Jednocześnie, według wstępnej oceny, ich życiu nic nie zagrażało. Na miejscu wypadku pracowały służby ratunkowe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W minibusie znajdowali się kierowcy ciężarówek, którzy mieli jechać pociągiem przez tunel pod kanałem La Manche. Tunel łączy Francję i Anglię.

Odwołane połączenia

Wieczorem 15 października w rozkładzie wskazano odwołanie dwóch połączeń Eurostar przez tunel między Francją a Anglią. Lokalny zastępca prefekta miał przeprowadzić briefing w znajdującej się niedaleko siedzibie Eurotunnelu.

Czytaj nas na