Перу и Венесуэла готовят рейсы для выдворения мигрантов — The Rio Times

Перу и Венесуэла готовят протоколы для авиарейсов по выдворению венесуэльцев, не имеющих урегулированного миграционного статуса. Об этом 15 октября заявила президент Перу Кейко Фухимори после телефонного разговора с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, сообщает The Rio Times.

Протоколы для авиарейсов

По словам Фухимори, министерства иностранных дел двух стран уже координируют процедуры выдворения воздушным путем. Она заявила, что рейсы должны проводиться упорядоченно и безопасно, а также поблагодарила венесуэльские власти за готовность к сотрудничеству.

Перу также намерено поддержать венесуэльскую программу Vuelta a la Patria. Ее описывают как программу добровольного возвращения эмигрантов в Венесуэлу, в то время как заявление Фухимори касается координации выдворения венесуэльцев с неурегулированным статусом.

Дата первого рейса, количество людей, которые могут быть выдворены, авиакомпания, правовые основания и стоимость операции пока не объявлены.

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Миграционная ситуация в Перу

В Перу проживают около 1,6 млн венесуэльских мигрантов и беженцев — это вторая по численности венесуэльская община за рубежом. Как отмечает издание, большинство из них имеют неурегулированный миграционный статус.

С начала 2026 года до середины сентября миграционная служба Перу выдворила более 2,8 тыс. иностранцев с неурегулированным статусом. За это время ведомство провело 5 461 операцию по проверке документов у 83 422 иностранцев. Распределение этих показателей по гражданству не приводилось.

24 июля Перу и Венесуэла договорились постепенно восстанавливать отношения, начиная с консульского сотрудничества. В начале сентября министр внутренних дел Перу сообщил парламенту, что страна готовит с Венесуэлой договоренности о депортациях морем.

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