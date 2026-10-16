Peru i Wenezuela przygotowują protokoły dotyczące lotów w celu wydalania Wenezuelczyków, którzy nie mają uregulowanego statusu migracyjnego. Prezydentka Peru Keiko Fujimori poinformowała o tym 15 października po rozmowie telefonicznej z pełniącą obowiązki prezydentki Wenezueli Delcy Rodríguez, podaje The Rio Times.

Protokoły dotyczące lotów

Według Fujimori ministerstwa spraw zagranicznych obu krajów już koordynują procedury wydalania drogą lotniczą. Oświadczyła, że loty powinny odbywać się w sposób uporządkowany i bezpieczny, a także podziękowała władzom Wenezueli za gotowość do współpracy.

Peru zamierza również wesprzeć wenezuelski program Vuelta a la Patria. Jest on opisywany jako program dobrowolnego powrotu emigrantów do Wenezueli, podczas gdy oświadczenie Fujimori dotyczy koordynacji wydalania Wenezuelczyków o nieuregulowanym statusie.

Nie ogłoszono jeszcze daty pierwszego lotu, liczby osób, które mogą zostać wydalone, linii lotniczej, podstaw prawnych ani kosztu operacji.

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Sytuacja migracyjna w Peru

W Peru mieszka około 1,6 mln wenezuelskich migrantów i uchodźców, co stanowi drugą pod względem liczebności wenezuelską społeczność za granicą. Jak zaznacza publikacja, większość z nich ma nieuregulowany status migracyjny.

Od początku 2026 roku do połowy września peruwiańska służba migracyjna wydaliła ponad 2,8 tys. cudzoziemców o nieuregulowanym statusie. W tym czasie urząd przeprowadził 5 461 operacji kontroli dokumentów wobec 83 422 cudzoziemców. Nie podano podziału tych danych według obywatelstwa.

24 lipca Peru i Wenezuela uzgodniły stopniowe przywracanie relacji, zaczynając od współpracy konsularnej. Na początku września minister spraw wewnętrznych Peru poinformował parlament, że kraj przygotowuje z Wenezuelą porozumienia dotyczące deportacji drogą morską.

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