秘鲁和委内瑞拉准备驱逐移民的航班——The Rio Times

秘鲁和委内瑞拉正在准备航空遣返协议，用于驱逐没有正规移民身份的委内瑞拉人。秘鲁总统藤森庆子10月15日在与委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯通电话后表示，《The Rio Times》报道。

航空遣返协议

藤森庆子表示，两国外交部已经在协调通过航空方式实施驱逐的程序。她称，航班应当以有序和安全的方式进行，并感谢委内瑞拉当局愿意合作。

秘鲁还打算支持委内瑞拉的“回归祖国”（Vuelta a la Patria）计划。该计划被描述为让移民自愿返回委内瑞拉的项目，而藤森庆子的声明涉及协调驱逐身份未规范化的委内瑞拉人。

首个航班的日期、可能被驱逐的人数、航空公司、法律依据以及行动成本尚未公布。

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秘鲁的移民情况

约160万委内瑞拉移民和难民居住在秘鲁，这是海外规模第二大的委内瑞拉社群。该媒体指出，其中大多数人的移民身份未规范化。

从2026年初至9月中旬，秘鲁移民部门已驱逐超过2,800名身份未规范化的外国人。在此期间，该部门对83,422名外国人开展了5,461次证件核查行动。未提供这些数据按国籍划分的明细。

7月24日，秘鲁和委内瑞拉同意逐步恢复关系，先从领事合作开始。9月初，秘鲁内政部长向议会表示，该国正与委内瑞拉准备有关海路遣返的安排。

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