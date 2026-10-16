В Брюсселе Франция и Германия не смогли согласовать общую позицию по будущим правилам Made in Europe для автомобильного сектора, более гибким требованиям по сокращению выбросов CO₂ и запрету двигателей внутреннего сгорания с 2035 года. Как сообщает Politico Europe, подписание проекта соглашения ожидалось в ближайшее время, однако переговоры остановились вечером 15 октября.

Представитель правительства Германии заявил, что окончательное соглашение пока не достигнуто. По данным издания, против проекта выступила Социал-демократическая партия Германии — младший партнер в правящей коалиции. В партии обеспокоены тем, что документ ослабляет важные экологические цели.

Обмен уступками

Проект предусматривал, что Германия поддержит более строгие критерии Made in Europe для автомобильной промышленности в рамках Акта о промышленном акселераторе. В обмен пакет содержал предложение смягчить требования к двигателям внутреннего сгорания, чего Берлин добивался длительное время.

Сейчас цель ЕС предусматривает сокращение к 2035 году выбросов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на 100% по сравнению с уровнем 2021 года. В то же время компании могут получить до 10% послаблений благодаря таким механизмам, как компенсации и инвестиции. Франко-германский проект предлагал снизить базовую цель до 90% и предоставить еще до 10% послаблений за инвестиции в альтернативные виды топлива, что означало бы совокупное сокращение на 80%.

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Спор о зеленой стали

Документ также предусматривал отмену требования об инвестициях в зеленую сталь. По словам собеседника Politico Europe из отраслевого лобби, это лишает сталелитейную промышленность важного стимула, поскольку автопроизводители не будут испытывать давления закупать такую сталь.

Отдельно Франция и Германия предлагали рассчитывать коэффициент использования для гибридных автомобилей по лабораторным данным, а не по фактическим показателям эксплуатации, как того требует Еврокомиссия. Такой подход мог бы позволить автопроизводителям продавать больше подключаемых гибридов, одновременно выполняя общие цели по сокращению выбросов.

В части Made in Europe текст распространялся на 27 государств ЕС, а для Великобритании предусматривал возможность распространения этих правил при определенных условиях. Даже в случае договоренности Парижа и Берлина пакет еще должны одобрить другие страны ЕС и Европейский парламент.

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