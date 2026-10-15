W Erywaniu w Armenii, przed konferencją COP17, opublikowano raport ONZ, według którego pierwsze krajowe plany ochrony bioróżnorodności są niewystarczające do osiągnięcia globalnych celów do 2030 roku. Nawet przy realizacji obecnych zobowiązań ochroną zostanie objętych 26% ekosystemów lądowych i zaledwie 12% ekosystemów morskich — mniej niż zakładany cel 30%.

Jak informuje Climate Home News, raport State of Biodiversity Action został przygotowany przez grupę ekspertów technicznych Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej. Będzie on podstawą negocjacji COP17, które rozpoczną się w stolicy Armenii. Uczestnicy konferencji po raz pierwszy kompleksowo ocenią postępy we wdrażaniu Globalnych ram różnorodności biologicznej, uzgodnionych w 2022 roku.

Opóźnienia w ochronie oceanów

Zgodnie z raportem obecnie ochroną objętych jest około 19% ekosystemów lądowych — o dwa punkty procentowe więcej niż w 2020 roku. Jednocześnie pewien status ochrony ma około 10% Oceanu Światowego. Na wodach przybrzeżnych znajdujących się pod jurysdykcją krajową wskaźnik ten wynosi 23%, podczas gdy znaczna część obszarów głębinowych nadal nie jest chroniona.

Sekretarz generalny ONZ António Guterres oświadczył, że mniej niż połowa rządowych planów jest zgodna z trajektorią osiągnięcia celów ramowych. Podkreślił, że „wojna z naturą jeszcze się nie skończyła”.

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Finansowanie i subsydia

Kraje rozwijające się nalegają na przewidywalne i dostępne finansowanie realizacji zobowiązań dotyczących ochrony przyrody. Według OECD zamożne państwa nie osiągnęły celu, jakim było zapewnienie do 2025 roku 20 mld dolarów rocznie międzynarodowego publicznego finansowania ochrony przyrody: w latach 2023–2025 kwota ta wynosiła około 16 mld dolarów rocznie.

Do 2030 roku ramy przewidują bezpośrednie roczne finansowanie w wysokości 30 mld dolarów od państw rozwiniętych oraz zmobilizowanie 200 mld dolarów ze wszystkich źródeł. W raporcie odnotowano także powolne postępy w przekierowywaniu subsydiów szkodliwych dla przyrody, w tym tych, które stymulują nadmierne użycie nawozów, produkcję i konsumpcję nowych paliw kopalnych oraz nadmierne połowy ryb.

Do czasu zakończenia zbierania danych złożono 89 krajowych strategii i planów działań na rzecz bioróżnorodności, a cele krajowe nadesłały 162 państwa. Dokument ocenia działania dotyczące wszystkich 23 globalnych celów, jednak nie odnotowuje w pełni pozytywnego obrazu w odniesieniu do żadnego z nich.

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