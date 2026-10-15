В Ереване, Армения, перед конференцией COP17 был опубликован доклад ООН, согласно которому первые национальные планы по сохранению биоразнообразия недостаточны для достижения глобальных целей к 2030 году. Даже при выполнении действующих обязательств под охраной окажутся 26% наземных экосистем и лишь 12% морских экосистем — меньше целевого показателя в 30%.

Как сообщает Climate Home News, доклад State of Biodiversity Action подготовила группа технических экспертов Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Он станет основой переговоров COP17, которые начнутся в армянской столице. Участники конференции впервые комплексно оценят прогресс в выполнении Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия, согласованной в 2022 году.

Отставание в охране океана

Согласно докладу, сейчас охраняется около 19% наземных экосистем — на два процентных пункта больше, чем в 2020 году. В то же время определённый статус охраны имеет примерно 10% Мирового океана. В прибрежных водах под национальной юрисдикцией этот показатель составляет 23%, тогда как значительная часть глубоководных районов по-прежнему не защищена.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что менее половины государственных планов соответствуют траектории достижения целей рамочной программы. Он подчеркнул, что «война с природой ещё не закончилась».

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Финансирование и субсидии

Развивающиеся страны настаивают на предсказуемом и доступном финансировании для выполнения природоохранных обязательств. По данным ОЭСР, богатые государства не достигли цели предоставить к 2025 году 20 млрд долларов ежегодного международного государственного финансирования охраны природы: в 2023–2025 годах показатель составлял около 16 млрд долларов в год.

К 2030 году рамочная программа предусматривает прямое ежегодное финансирование в размере 30 млрд долларов от развитых стран и мобилизацию 200 млрд долларов из всех источников. В докладе также отмечается медленный прогресс в перенаправлении вредных для природы субсидий, в частности тех, которые стимулируют чрезмерное использование удобрений, производство и потребление нового ископаемого топлива, а также чрезмерный вылов рыбы.

На момент завершения сбора данных было представлено 89 национальных стратегий и планов действий в области биоразнообразия, а национальные цели поступили от 162 стран. Документ оценивает меры по всем 23 глобальным целям, однако не фиксирует полностью положительной картины ни по одной из них.

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