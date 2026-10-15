在亚美尼亚埃里温，COP17大会召开前发布的一份联合国报告称，首批国家生物多样性保护计划不足以在2030年前实现全球目标。即使现有承诺得到履行，受保护的陆地生态系统将仅占26%，海洋生态系统仅占12%——低于30%的目标。

据Climate Home News报道，这份《生物多样性行动状况》报告由《联合国生物多样性公约》技术专家组编写。该报告将成为在亚美尼亚首都举行的COP17谈判基础。与会者将首次全面评估2022年商定的《全球生物多样性框架》实施进展。

海洋保护滞后

报告称，目前约19%的陆地生态系统受到保护，比2020年高出两个百分点。与此同时，约10%的世界海洋拥有某种保护地位。在国家管辖范围内的沿海水域，这一比例为23%，而大部分深海区域仍未受到保护。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示，不到一半的政府计划符合实现该框架目标的路径。他强调，“对自然的战争尚未结束”。

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融资与补贴

发展中国家坚持要求获得可预测且可及的资金，以落实自然保护承诺。根据经合组织的数据，富裕国家未能实现到2025年每年提供200亿美元国际公共自然保护资金的目标：2023年至2025年，这一数额每年约为160亿美元。

到2030年，该框架规定发达国家每年直接提供300亿美元资金，并从所有来源筹集2000亿美元。报告还指出，在重新调整有害自然的补贴方面进展缓慢，其中包括鼓励过度使用化肥、生产和消费新的化石燃料以及过度捕捞的补贴。

截至数据收集结束时，已提交89份国家生物多样性战略和行动计划，162个国家提交了国家目标。该文件评估了针对全部23项全球目标的措施，但没有显示任何一项目标取得完全积极的成果。

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