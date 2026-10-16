美国国防部长皮特·赫格塞思与英国同行韦斯·斯特里廷周四在华盛顿五角大楼举行会晤。双方讨论了北约防务负担分担、国防开支和军事合作，阿纳多卢通讯社报道。

欧洲发挥更大作用

斯特里廷此访是他7月就任后首次前往华盛顿。此次会晤是在美国总统唐纳德·特朗普政府呼吁欧洲盟友为欧洲大陆常规防务承担更多责任的背景下举行的。

赫格塞思表示，华盛顿与伦敦之间的长期关系必须随着新威胁的发展而演变，而不能仅依赖历史纽带。他还概述了“北约3.0”理念，根据这一理念，欧洲的北约成员国应为欧洲常规防务承担更多责任。

赫格塞思称，这一做法可以使美国减少在欧洲大陆的军事存在，并将资源投向包括太平洋地区在内的其他地区。

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开支与国防生产

斯特里廷支持加强欧洲在自身防务中的作用，并表示英国已准备好更积极地保卫欧洲及其自身利益。他感谢特朗普促使欧洲国家更认真对待防务承诺。

这名英国代表表示，该国正在实施冷战结束以来最大规模的持续国防开支增长。同时，他强调，重要的不仅是投资规模，还包括将投资投向有效能力以及更快部署国防技术。

赫格塞思则强调，有必要与盟友一道扩大美国的国防生产，增强生产能力和供应链。

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