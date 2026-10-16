Minister obrony USA Pete Hegseth i jego brytyjski odpowiednik Wes Streeting odbyli w czwartek spotkanie w Pentagonie w Waszyngtonie. Strony omówiły podział obciążeń obronnych w NATO, wydatki na obronność oraz współpracę wojskową, podaje Anadolu Agency.

Większa rola Europy

Wizyta Streetinga była jego pierwszą podróżą do Waszyngtonu od objęcia urzędu w lipcu. Spotkanie odbyło się w związku z apelami administracji prezydenta USA Donalda Trumpa do europejskich sojuszników o przejęcie większej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę kontynentu.

Hegseth oświadczył, że długoletnie relacje Waszyngtonu i Londynu muszą ewoluować z uwzględnieniem nowych zagrożeń, a nie opierać się wyłącznie na historycznych więziach. Przedstawił również koncepcję „NATO 3.0”, zgodnie z którą europejscy członkowie Sojuszu powinni przejąć większą odpowiedzialność za konwencjonalną obronę Europy.

Według Hegsetha takie podejście może pozwolić Stanom Zjednoczonym zmniejszyć obecność wojskową na kontynencie i skierować zasoby do innych regionów, w tym na Pacyfik.

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Wydatki i produkcja obronna

Streeting poparł wzmocnienie roli Europy w jej własnej obronie i oświadczył, że Wielka Brytania jest gotowa aktywniej bronić Europy oraz swoich interesów. Podziękował Trumpowi za skłanianie państw europejskich do poważniejszego traktowania zobowiązań obronnych.

Brytyjski przedstawiciel oświadczył, że kraj realizuje największy trwały wzrost wydatków obronnych od zakończenia zimnej wojny. Jednocześnie podkreślił, że ważna jest nie tylko skala inwestycji, lecz także kierowanie ich na skuteczne zdolności i szybsze wdrażanie technologii obronnych.

Hegseth z kolei podkreślił potrzebę zwiększania produkcji obronnej w USA wraz z sojusznikami, wzmacniania zdolności produkcyjnych i łańcuchów dostaw.

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