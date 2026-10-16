Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie użyje broni jądrowej przeciwko Iranowi. Jak informuje Anadolu Agency, w wywiadzie dla Newsmax powiedział, że Stany Zjednoczone nie muszą uciekać się do broni jądrowej.

Oświadczenie o bombie niejądrowej

Trumpa zapytano o doniesienia, że jego administracja mogła rozważać użycie przeciwko Iranowi tak zwanej „matki wszystkich bomb” po wyborach śródokresowych w USA. Odpowiedział, że jest to konwencjonalny, a nie jądrowy, środek bojowy.

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Według prezydenta USA „matka wszystkich bomb” jest niezwykle dużą bombą, jednak nie jest jądrowa. Trump oświadczył również, że nie użyłby broni jądrowej, ponieważ jego zdaniem nie ma takiej potrzeby.

Odpowiedź w sprawie Netanjahu

Trump odpowiedział również na pytanie dotyczące zaufania do premiera Izraela Binjamina Netanjahu. Prezydent USA powiedział, że nikomu nie ufa, dodając, że w świecie polityki nie ufa nikomu.

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