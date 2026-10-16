Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет применять ядерное оружие против Ирана. Как сообщает Anadolu Agency, в интервью Newsmax он сказал, что Соединенным Штатам не нужно прибегать к ядерному оружию.

Заявление о неядерной бомбе

Трампа спросили о сообщениях, согласно которым его администрация могла рассматривать применение против Ирана так называемой «матери всех бомб» после промежуточных выборов в США. Он ответил, что это обычный, а не ядерный боеприпас.

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По словам президента США, «мать всех бомб» является чрезвычайно большой бомбой, однако не является ядерной. Трамп также заявил, что не использовал бы ядерное оружие, поскольку, по его мнению, в этом нет необходимости.

Ответ о Нетаньяху

Трамп также ответил на вопрос о доверии к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Президент США сказал, что не доверяет никому, добавив, что в мире политики он никому не доверяет.

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