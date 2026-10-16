Министр обороны США Пит Хегсет и его британский коллега Уэс Стритинг в четверг провели встречу в Пентагоне в Вашингтоне. Стороны обсудили распределение оборонного бремени в НАТО, расходы на оборону и военное сотрудничество, сообщает Anadolu Agency.

Большая роль Европы

Визит Стритинга стал его первой поездкой в Вашингтон после вступления в должность в июле. Встреча состоялась на фоне призывов администрации президента США Дональда Трампа к европейским союзникам взять на себя больше ответственности за обычную оборону континента.

Хегсет заявил, что многолетние отношения Вашингтона и Лондона должны развиваться с учетом новых угроз, а не опираться только на исторические связи. Он также изложил концепцию «НАТО 3.0», согласно которой европейские члены Альянса должны брать на себя больше ответственности за обычную оборону Европы.

По словам Хегсета, такой подход может позволить США сократить военное присутствие на континенте и направить ресурсы в другие регионы, в частности Тихоокеанский.

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Расходы и оборонное производство

Стритинг поддержал усиление роли Европы в собственной обороне и заявил, что Великобритания готова активнее защищать Европу и свои интересы. Он поблагодарил Трампа за то, что тот побуждает европейские страны серьезнее относиться к оборонным обязательствам.

Британский представитель заявил, что страна осуществляет самое значительное устойчивое увеличение оборонных расходов со времени окончания холодной войны. В то же время он подчеркнул, что важен не только объем инвестиций, но и их направление на эффективные возможности и более быстрое внедрение оборонных технологий.

Хегсет, со своей стороны, подчеркнул необходимость наращивать оборонное производство в США вместе с союзниками, укреплять производственные мощности и цепочки поставок.

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