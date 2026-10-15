Звіт ООН: плани країн не забезпечать захист 30% суші й океану до 2030 — Climate Home News

У Єревані, Вірменія, перед конференцією COP17 оприлюднили звіт ООН, за яким перші національні плани зі збереження біорізноманіття є недостатніми для досягнення глобальних цілей до 2030 року. Навіть за виконання чинних зобов’язань під охороною опиняться 26% наземних екосистем і лише 12% морських екосистем — менше за ціль у 30%.

Як повідомляє Climate Home News, звіт State of Biodiversity Action підготувала група технічних експертів Конвенції ООН про біологічне різноманіття. Він стане основою переговорів COP17, що розпочнуться у вірменській столиці. Учасники конференції вперше комплексно оцінять поступ у виконанні Глобальної рамкової програми у сфері біорізноманіття, погодженої 2022 року.

Відставання в охороні океану

Згідно зі звітом, нині охороняється близько 19% наземних екосистем — на два відсоткові пункти більше, ніж 2020 року. Водночас певний статус охорони має приблизно 10% Світового океану. У прибережних водах під національною юрисдикцією цей показник становить 23%, тоді як значна частина глибоководних районів досі не захищена.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що менш ніж половина державних планів відповідає траєкторії досягнення цілей рамкової програми. Він наголосив, що «війна з природою ще не завершилася».

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Фінансування та субсидії

Країни, що розвиваються, наполягають на передбачуваному й доступному фінансуванні для реалізації природоохоронних зобов’язань. За даними ОЕСР, заможні держави не досягли цілі надати 20 млрд доларів щорічного міжнародного державного фінансування охорони природи до 2025 року: у 2023–2025 роках показник становив близько 16 млрд доларів на рік.

До 2030 року рамкова програма передбачає пряме щорічне фінансування у 30 млрд доларів від розвинених країн і мобілізацію 200 млрд доларів з усіх джерел. У звіті також зазначено повільний прогрес у перенаправленні субсидій, що шкодять природі, зокрема тих, які стимулюють надмірне використання добрив, виробництво та споживання нового викопного палива, а також надмірний вилов риби.

На момент завершення збору даних було подано 89 національних стратегій і планів дій у сфері біорізноманіття, а національні цілі надійшли від 162 країн. Документ оцінює заходи щодо всіх 23 глобальних цілей, однак не фіксує повністю позитивної картини за жодною з них.

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