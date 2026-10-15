W Stanach Zjednoczonych projekt ustawy kongresmena Joaquína Castro Stop the Settlements Act, wymierzony w budowę i rozbudowę izraelskich osiedli oraz placówek osadniczych na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy, zyskał 53 współautorów. Wśród osób popierających inicjatywę są Alexandria Ocasio-Cortez i Ro Khanna, informuje Jerusalem Post.

Sankcje i ograniczenia importowe

Projekt ustawy wniesiono 1 października. Przewiduje on sankcje wobec osób uznanych za zaangażowane w budowę jakiegokolwiek izraelskiego osiedla lub placówki osadniczej po 30 września 2026 roku, budowę lub rozwój osiedli w obszarze E1, a także ułatwianie przenoszenia izraelskiej ludności cywilnej do takich osiedli lub placówek po tej dacie.

Dokument proponuje również zakaz importu do USA towarów, które zostały w całości lub częściowo wyprodukowane w izraelskich osiedlach lub placówkach osadniczych na Zachodnim Brzegu Jordanu albo w Strefie Gazy. W tekście inicjatywy wskazano, że zaprzestanie budowy i rozbudowy osiedli powinno chronić Palestyńczyków przed pozbawianiem ziemi oraz pomóc w utworzeniu drogi do pokoju.

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Stanowisko autora inicjatywy

Castro oświadczył, że projekt ustawy stawia przed osobami i firmami dążącymi do uzyskania palestyńskiej ziemi na Zachodnim Brzegu Jordanu lub w Strefie Gazy wybór między kontynuowaniem działalności osadniczej a prowadzeniem interesów ze Stanami Zjednoczonymi. Według niego, w przypadku uchwalenia ustawa może faktycznie zatrzymać nową budowę osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu oraz dać prezydentowi USA uprawnienia do wprowadzania środków przeciwko najbardziej destabilizującym osiedlom i placówkom osadniczym.

Inicjatywę poparły J Street i New Jewish Narrative. Jednocześnie Jerusalem Post zwraca uwagę, że w Strefie Gazy nie ma izraelskich cywilnych osiedli od 2005 roku, a towary nie są tam produkowane. Gazeta zaznacza, że wzmianki o Strefie Gazy w projekcie ustawy mogą mieć na celu zapobieżenie tworzeniu osiedli w przyszłości.

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