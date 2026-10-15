在美国，众议员华金·卡斯特罗提出的《停止定居点法案》（Stop the Settlements Act）旨在反对以色列在约旦河西岸和加沙地带建设及扩张定居点和前哨站，目前已获得53名共同提案人支持。支持该倡议的人士包括亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯和罗·卡纳，《耶路撒冷邮报》报道。

制裁和进口限制

该法案于10月1日提出。法案规定，对被认定参与在2026年9月30日后建设任何以色列定居点或前哨站、在E1地区建设或发展定居点，以及在该日期后协助将以色列平民迁移至此类定居点或前哨站的人员实施制裁。

该文件还提议禁止向美国进口全部或部分在约旦河西岸或加沙地带的以色列定居点或前哨站生产的商品。倡议文本指出，停止建设和扩张定居点应保护巴勒斯坦人免遭土地剥夺，并有助于开辟通往和平的道路。

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倡议作者的立场

卡斯特罗表示，该法案让寻求获得约旦河西岸或加沙地带巴勒斯坦土地的个人和公司面临在继续定居活动与同美国开展商业往来之间作出选择。根据他的说法，如果获得通过，该法律可实际上阻止约旦河西岸新的定居点建设，并赋予美国总统针对最具破坏稳定性的定居点和前哨站采取措施的权力。

J Street和New Jewish Narrative支持该倡议。与此同时，《耶路撒冷邮报》指出，自2005年以来，加沙地带已没有以色列平民定居点，那里也不生产商品。该报称，法案中提及加沙地带可能旨在防止未来建立定居点。

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