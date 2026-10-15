В США законопроект конгрессмена Хоакина Кастро Stop the Settlements Act, направленный против строительства и расширения израильских поселений и форпостов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, получил 53 соавтора. Среди поддержавших инициативу — Александрия Окасио-Кортес и Ро Ханна, сообщает Jerusalem Post.

Санкции и импортные ограничения

Законопроект внесли 1 октября. Он предусматривает санкции против лиц, которых признают причастными к строительству любого израильского поселения или форпоста после 30 сентября 2026 года, строительству или развитию поселений в районе E1, а также содействию перемещению израильского гражданского населения в такие поселения или форпосты после этой даты.

Документ также предлагает запретить импорт в США товаров, которые полностью или частично произведены в израильских поселениях или форпостах на Западном берегу реки Иордан либо в секторе Газа. В тексте инициативы указано, что прекращение строительства и расширения поселений должно защитить палестинцев от лишения земли и способствовать созданию пути к миру.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция автора инициативы

Кастро заявил, что законопроект ставит перед лицами и компаниями, стремящимися получить палестинские земли на Западном берегу реки Иордан или в секторе Газа, выбор между продолжением поселенческой деятельности и ведением бизнеса с США. По его словам, в случае принятия закон может фактически остановить новое строительство поселений на Западном берегу реки Иордан и предоставить президенту США полномочия вводить меры против наиболее дестабилизирующих поселений и форпостов.

Инициативу поддержали J Street и New Jewish Narrative. В то же время Jerusalem Post обращает внимание, что в секторе Газа нет израильских гражданских поселений с 2005 года, а товары там не производятся. Издание отмечает, что упоминания сектора Газа в законопроекте могут быть направлены на предотвращение создания поселений в будущем.

Читай нас в