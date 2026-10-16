W Tajpej na Tajwanie burmistrz miasta Chiang Wan-an z Kuomintangu oraz jego rywal, poseł Demokratycznej Partii Postępowej Puma Shen, uzgodnili przeprowadzenie pierwszej telewizyjnej debaty 31 października. Poinformował o tym Taipei Times.

Format i czas debaty

Debata potrwa od 12:00 do 14:00 w studiu TVBS. Wspólnie poprowadzą ją TVBS i SET News. Według organizatorów format będzie obejmował wystąpienia otwierające kandydatów, wzajemne pytania między nimi, pytania od mediów oraz wystąpienia końcowe.

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Szefowa kampanii Shena, posłanka Rosalia Wu, oświadczyła, że przedstawiciele kandydatów mieli różne poglądy na datę i godzinę wydarzenia, jednak sztab Shena pozostaje elastyczny. Przedstawiciel Chianga, poseł Lo Chih-chiang, powiedział, że kampania burmistrza jest otwarta na kolejne debaty i przyjęła zaproszenia od innych mediów.

Udział w Taipei Pride

Data debaty zbiega się z marszem Taipei Pride w stolicy Tajwanu. Pochód rozpocznie się o 14:05 na placu przed ratuszem w Tajpej i przejdzie przez dzielnicę handlową we wschodniej części miasta. Przed marszem, w południe, zaplanowano wiec. Wu poinformowała, że Shen weźmie udział w pochodzie, a Lo zaznaczył, że do wydarzenia dołączy również Chiang. Obaj politycy uczestniczyli w tym wydarzeniu w poprzednich latach.

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