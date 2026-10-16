В Тайбэе, Тайвань, мэр города Чан Ваньань от партии Гоминьдан и его соперник, депутат Демократической прогрессивной партии Пума Шэнь, договорились провести первые телевизионные дебаты 31 октября. Об этом сообщает Taipei Times.

Формат и время дебатов

Дебаты пройдут с 12:00 до 14:00 в студии TVBS. Их совместно проведут TVBS и SET News. По словам организаторов, формат будет предусматривать вступительные заявления кандидатов, перекрёстные вопросы между ними, вопросы от медиа и заключительные выступления.

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Руководительница кампании Шэня, депутат Росалия Ву, заявила, что представители кандидатов имели разные взгляды на дату и время проведения мероприятия, однако штаб Шэня остаётся гибким. Представитель Чана, депутат Ло Чжи-цян, сказал, что кампания мэра открыта к проведению новых дебатов и приняла приглашения от других медиа.

Участие в Taipei Pride

Дата дебатов совпадает с проведением в столице Тайваня марша Taipei Pride. Шествие начнётся в 14:05 на площади перед мэрией Тайбэя и пройдёт через коммерческий район в восточной части города. Перед маршем, в полдень, запланирован митинг. Ву сообщила, что Шэнь примет участие в шествии, а Ло отметил, что к мероприятию также присоединится Чан. Оба политика участвовали в мероприятии в предыдущие годы.

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