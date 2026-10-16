Rada Ministrów Somalii 13 października poleciła komitetowi ministerialnemu przygotować w ciągu dwóch miesięcy projekt ustawy o strukturze rządu federalnego. Dokument ma określić liczebność i uprawnienia Rady Ministrów, informuje The Rio Times.

Nadzwyczajnemu posiedzeniu rządu przewodniczył premier Hamza Abdi Barre. Komitetowi ds. przyspieszenia wdrażania konstytucji przewodniczył minister sprawiedliwości i spraw konstytucyjnych Hassan Moallim Mohamud. Jak podaje publikacja, powołując się na Dawan Africa, do komitetu weszli również ministrowie spraw wewnętrznych, finansów, fundacji religijnych, edukacji i informacji.

Wdrażanie konstytucji

Według Somalijskiej Narodowej Agencji Informacyjnej SONNA władze nazywają przyszłą ustawę pierwszym dokumentem tego rodzaju od 1968 roku. Rząd polecił także instytucjom państwowym, aby nie stosowały środków administracyjnych bez podstawy konstytucyjnej lub w drodze sprzecznych procedur.

Ministerstwo Sprawiedliwości i inne właściwe organy mają informować społeczeństwo o przebiegu wdrażania konstytucji. Odrębny komitet techniczny ma pomagać w opracowaniu harmonogramu i nadzorowaniu priorytetowych zadań. Premier oświadczył, że konstytucja już weszła w życie i jest wdrażana etapami.

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Niepołączalność stanowisk i wybory

14 października zakończył się sześciomiesięczny okres przejściowy na wprowadzenie zakazu łączenia stanowiska ministra z mandatem parlamentarzysty. Niezależna Komisja ds. Przeglądu i Wdrażania Konstytucji informowała, że po upływie tego terminu będzie stosować odpowiednie przepisy. Zgodnie z nimi minister, który jednocześnie jest parlamentarzystą, traci stanowisko w rządzie, a parlamentarzysta zajmujący inne stanowisko państwowe — mandat parlamentarny.

Przygotowanie projektu ustawy odbywa się w tle sporu o długość kadencji prezydenta Hassana Sheikha Mohamuda. Działacze opozycji twierdzą, że jego kadencja zakończyła się 15 maja 2026 roku, podczas gdy prezydent oświadczył, że po zmianach konstytucyjnych mandat władz federalnych obowiązuje do 15 maja 2027 roku.

15 października Krajowa Komisja Wyborcza ogłosiła wybory parlamentarne na 15 kwietnia 2027 roku, a prezydenckie — na 15 maja 2027 roku. Według publikacji opozycja nie popiera tego harmonogramu.

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